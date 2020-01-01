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رابطة أصحاب المولدات بغزة تعلن موافقتها على تسعيرة سلطة الطاقة...

الخميس 17 سبتمبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة أصحاب المولدات بغزة تعلن موافقتها على تسعيرة سلطة الطاقة...



غزة /سما/

علقت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية اليوم الخميس، قرار وقف المولدات لمدة 24 ساعة، حيث سيتم إعادة تشغيلها الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس.

وأوضحت الرابطة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أنها وافقت على التسعيرة التي حددتها سلطة الطاقة في قطاع غزة مؤقتاً، إلى حين انتهاء أزمة كورونا القائمة حالياً.

وأكدت الرابطة في بيان لها، أن اصحاب المولدات الكهربائية سيكون لها وقفة جادة وذلك بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة أصدرت قرارًا بتحديد سعر بيع كيلو وات كهرباء للمواطنين عبر المولدات الكهربائية التجارية بـ2.5 شيكل بدلًا من 4 شيكل.

#رابطة أصحاب المولدات #غزة #سلطة الطاقة

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