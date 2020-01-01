التيار الإصلاحي يهاجم تصريحات فريدمان : "تدخل سافر في الشأن الدخلي واستعلاء عنصري متطرف"

غزة / سما /

علق المتحدث الرسمي باسم تيار الاصلاح الديمقراطي ، ديمتري دلياني، على ما قاله سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، حول تفكير الادارة الأمريكية بـ محمد دحلان كزعيم للشعب الفلسطيني، بأن كلام فريدمان مرفوض ومدان وغير مقبول دحلان قبل أي فلسطيني آخر، مذكراً بمقولته: بأن "الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يختار قيادته عبر صناديق الاقتراع".

وقال دلياني، إن تيار الإصلاح الديمقراطي قد طالب عدة مرات ومازال يطالب بعقد انتخابات رئاسية وتشريعية خاصة بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على الأولى وأربعة عشر عاماً على الثانية، كون عقد الانتخابات العامة والمنصوص عليها في القانون الفلسطيني هي استحقاق وطني دفع ثمنه أبناء شعبنا بالدم.

واعتبر أن أقوال فريدمان أنها بمثابة إهانة للشعب الفلسطيني وخارجة عن الأصول الديبلوماسية وتدخل في شؤون شعبنا الداخلية، وانعكاس لحالة تكبُر واستعلاء عنصري تعكس العقلية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة التي تتحكم بتصرفات، وقرارات وتفوهات سفير البيت الأبيض لدى دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات ترك فينا إرثاً سياسياً واضحاً، وهو أنه لن يأتي رئيس للشعب الفلسطيني الا بإرادة الفلسطينيين وحدهم، وأن صندوق الانتخابات هو وحده الذي يقرر من سيأتي رئيساً، ولا مجال أمام العالم، وأوله الادارة الأمريكية، سوى الإذعان لإرادة شعبنا عبر صناديق الاقتراع.