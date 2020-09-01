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(صورة) مصر.. معركة دامية استمرت 8 ساعات

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
(صورة) مصر.. معركة دامية استمرت 8 ساعات



القاهرة / سما /

شهدت عزبة "تومة" بمدينة المحلة الكبرى في الغربية بمصر، مشاجرة بالأسلحة البيضاء استمرت لنحو 8 ساعات بين شاب وأفراد عائلته بسبب خلافات.

وأسفرت المعركة عن وقوع إصابات، حيث تلقت قوات الأمن إخطارا "بقيام شاب 18 عاما، بالتشاجر مع عمه وأبنائه، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن إصابة عمه بقطع في الأنف والشفاه، وإصابة زوجته بجروح متفرقة بالجسد، وفر هاربا".

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى مكان البلاغ، و"تبين أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهم على الميراث، واستعان المتهم بخمسة أشخاص للتشاجر مع عمه وأبنائه، وجرى نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي وفرض كردون أمنى بمحيط المنطقة".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط اثنين من بين المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقي المتهمين.

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#معركة #جريمة #مصر

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