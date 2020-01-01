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شاهد .. محمد رمضان يرد على مهاجمي تجسيده لشخصية أحمد زكي

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. محمد رمضان يرد على مهاجمي تجسيده لشخصية أحمد زكي



وكالات / سما /

رد الفنان المصري محمد رمضان على الجدل المثار عقب إعلانه تقديم مسلسل "الإمبراطور"، والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية: هما خايفين على الأستاذ أحمد، وأنا مزعلتش، وماقلتش هما ليه مادونيش دافع، لأن الإنسان الناجح مش محتاج حد يديله دافع، هو اللي يدي دافع لغيره".

وأضاف: "أنا مابغنيش للزملاء، أنا بشتغل للجمهور، وأنا والزملاء في خدمة الجمهور، ونتصارع ونتسابق لمحبة الجمهور وجذب الجمهور".

وقرر محمد رمضان تأجيل تصوير مسلسل "الأسطورة"، على أن يبدأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

#أحمد زكي #محمد رمضان

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