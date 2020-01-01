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ما هو التمرين المطلوب للتخلص من دهون البطن ؟

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو التمرين المطلوب للتخلص من دهون البطن ؟



وكالات / سما /

وثق الباحثون في مركز Kaiser Permanente الأمريكي، مخاطر صحية لدهون البطن تتمثل في زيادة الدهون في منطقة البطن.

ووجدوا أن الأشخاص في الأربعينات من العمر الذين لديهم أكبر قدر من دهون البطن كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بثلاث مرات تقريبا بحلول منتصف السبعينيات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ربط الدهون الحشوية بالربو وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

ويعد التحرك، في شكل تمرين خفيف، المفتاح لتقليل مستويات الدهون الحشوية، وفقا لكلية الطب في هارفارد.

وبالإضافة إلى الأنشطة اللخفيفة أو معتدلة القوة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، هناك شيء آخر ستحتاج إلى القيام به للتخلص من الدهون الحشوية، وهو المشاركة في تمارين القوة (أي ممارسة التمارين بالأوزان).

وتُعرف هذه التمارين أيضا باسم تدريب المقاومة، الذي أقرته كلية الطب بجامعة هارفارد ومنظمة جون هوبكنز ميديسن.

ويوصي المهنيون الطبيون في John Hopkins Medicine بممارسة تدريب القوة ثلاث مرات في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل ممارسة التمارين الهوائية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم تقريبا.

وتشمل التمارين الهوائية المشي السريع وركوب الدراجات والرقص والركض والسباحة.

وقبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية، يجب استشارة الطبيب.

#البطن #الدهون #الصحة #التمارين

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