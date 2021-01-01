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اللقاحات ستمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي منتصف 2021

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللقاحات ستمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي منتصف 2021



وكالات / سما /

قال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أمس الأربعاء خلال شهادة أمام مجلس الشيوخ إن الجرعات الكافية من لقاح فيروس كورونا ستكون متاحة بحلول منتصف عام 2021 كي تسمح للولايات المتحدة بالعودة إلى وضعها طبيعتها.

وذكر روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض، أمام لجنة بمجلس الشيوخ أن التطعيمات ستبدأ في تشرين ثان/نوفمبر أو كانون أول/ ديسمبر من العام الجاري، لكن الجرعات ستكون محدودة و "يجب أن يتم توزيعها حسب الأولوية".

وسيتم تخصيص الجرعات الأولى لأشخاص مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والأشخاص الأكثر ضعفا.

وأضاف ريدفيلد: "إذا سألتني عن موعد إتاحة (اللقاح) بشكل عام للجمهور الأمريكي، حتى نتمكن من البدء في الاستفادة من اللقاح للعودة إلى حياتنا العادية، أعتقد أننا ربما ننظر إلى أواخر الربع الثاني، والثالث الربع من 2021".

كما شدد مدير مراكز السيطرة على الأمراض على ضرورة وضع أقنعة الوجه، واصفا إياها بأنها "أداة الصحة العامة القوية والمهمة". وأشار إلى أن الأقنعة قد تعمل بشكل أفضل في حماية الأشخاص من فيروس كورونا المستجد أكثر من اللقاحات.

#اللقاح #فيروس كورونا #كورونا

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