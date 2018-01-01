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فيراري تطرح نسخة جديدة من السيارة بورتوفينو بقوة 612 حصانا

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيراري تطرح نسخة جديدة من السيارة بورتوفينو بقوة 612 حصانا



وكالات / سما /

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن أول سيارة جديدة لها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي أجبرتها على وقف أغلب أنشطتها.

والسيارة هي نسخة جديدة أقوى من السيارة بورتوفينو ، وتحمل اسم بورتوفينو إم، وهي مزودة بمحرك تربو بقوة 612 حصانا ، في حين أن النسخة الحالية من الطراز تعمل بمحرك قوته 592 حصانا فقط.

كما أن السيارة الجديدة مزودة بصندوق تروس يعطي 8 سرعات وليس 7 سرعات كما هو الحال في النسخة الحالية.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز المعني بموضوعات السيارات إلى أن السيارة "بورتوفينو إم" هي أول سيارة مكشوفة من فيراري مزودة بناقل حركة يعطي 8 سرعات. في الوقت نفسه فإن وحدة التروس أقل حجما بنسبة 20 في المئة من النسخة الحالية، في حين أن عزم النسخة الجديدة أعلى بنسبة 35 في المئة بحسب شركة فيراري.

يذكر أن فيراري قدمت خلال العام الماضي 5 سيارات جديدة وهو رقم قياسي بالنسبة لها بما في ذلك السيارة إس.إف 90 ستراديل، وهي أول سيارة هجين تنتجها الشركة الإيطالية.

تعتبر السيارة بورتوفينو إم هي السابعة في خطة الشركة التي تستهدف طرح 15 طرازا جديدا خلال الفترة من 2018 إلى 2022 .

#فيراري #السيارات #بورتوفينو #كورونا

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