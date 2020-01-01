"آبل" تعرض اشتراكاً جديداً وأحدث ساعاتها بدون الإشارة إلى "آي فون"

وكالات / سما /

عرضت "أبل" الثلاثاء الماضي النماذج الجديدة لساعتها "آبل ووتش" ولجهازها اللوحي "آي باد" إضافة إلى اشتراكها الجديد "آبل وان"، لكنها لم تعلن أي معلومات عن هاتفها الذكي "آي فون 12" الذي قد يكون متوافقاً مع تقنية الجيل الخامس.

وخلال عرض أقيم بالكامل افتراضياً ونُقِل عبر الإنترنت من مقرها في كوبرتينو (ولاية كاليفورنيا)، كشفت الشركة أولاً جديد ساعاتها المتصلة بالإنترنت "آبل ووتش"، وهي النسخة السادسة.

ومن أبرز الابتكارات في هذه النسخة الجديدة استحداث أداة لاحتساب معدّل الأكسجين في الدم خلال ثوانٍ قليلة، تشكّل تقييما فاعلاً للوظائف التنفسية، بحسب "آبل".

وستتوافر الساعة اعتباراً من الجمعة في المتاجر، على أن تباع بسعر يبدأ بـ399 دولاراً.

وفي إمكان المستخدمين أن يزامنوا ساعاتهم مع تطبيق اللياقة البدنية الجديد "فيتنس بلاس" الذي يوفر تمارين رياضية عبر الإنترنت من خلال أجهزة "آي فون" أو "آي باد" أو عبر "آبل تي في".

وقد ينافس هذا التطبيق خدمات شركتي "بيلوتون" المتخصصة في الدراجات الرياضية المنزلية و"نايكي" للتجهيزات الرياضية.

ومن الجديد أيضاً اشتراك "آبل وان" في منصات البث التدفقي والموسيقى وألعاب الفيديو التابعة لـ"آبل"، وكذلك في خدمتها الحسابية (المعلوماتية مِن بُعد).

ويبدأ سعر الاشتراك الأساسي من 14,95 دولاراً شهرياً، وسيتاح خلال الخريف المقبل في نحو 100 بلد، في حين حُدِد سعر الاشتراك العائلي بـ19,95 دولاراً شهرياً.

ويبلغ سعر الاشتراك الممتاز 29,95 شهرياً، ويتضمن أيضاً "فيتنس بلاس" ومنصة "آبل" الإخبارية "آبل نيوز بلاس"، وسيكون متاحاً في أستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول الخدمات المعلوماتية والبرمجيات في "آبل" إدي كيو "مع +آبل وان+ يمكن الحصول على أفضل ما توفره آبل في مجال الترفيه، على كل أجهزتها وباشتراك واحد".

كذلك أعلنت "آبل" عن نماذج جديدة من جهازيها اللوحيين "آيباد" (بسعر يبدأ من 329 دولاراً) و"آيباد إير" (اعتباراً من 599 دولاراً).

وسيتم اعتباراً من الأربعاء تحديث برنامج "آي أو إس" لتشغيل "آبل".

واعتبر دانيال آيفز من "ودبوش سيكيوريتيز" أن إطلاق جيل جديد من "آبل ووتش" و"آيباد إير" ومجموعة من الخدمات في حزمة واحدة "يشكّل مكونات مهمة لنجاح الشركة مع اقتراب سنة 2021 وما بعدها"، رغم كون تركيز "وول ستريت" منصبّاً على الإطلاق المتوقع لجهاز "آي فون 12" العامل بتقنية الجيل الخامس في تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تُشِر "آبل" خلال العرض الافتراضي إلى النسخة الجديدة العاملة بتقنية الجيل الخامس من "آي فون" التي ينتظرها المستهلكون كما "وول ستريت".

وتوقع عدد من الخبراء أن تقيم الشركة الشهر المقبل على الأرجح عرضاً يُخصَص حصرياً لهاتفها الجديد.

وتحدث البعض عن أن هذا التأخير يعود إلى تأخير في الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشار آيفز إلى أن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها مع إطلاق "آي فون 12" الذي ستتوافر أربعة طرازات.

ورأى آفي غرينغارت من "تكسبونيننشل" أن ثمة "حاجة كبيرة" لدى "آبل" لجهاز "آي فون" يعمل بتقنية الجيل الخامس.

وأضاف موضحاً "ليس للولايات المتحدة بل للصين، حيث تعتبر تقنية الجيل الخامس الدافع وراء قرار شراء هاتف".

وكانت شركتا "سامسونغ" و"إل جي" الكوريتان الجنوبيتان المنافستان لـ"آبل" طرحتا في الأسواق طرازات من هواتفهما عاملة بتقنية الجيل الخامس.