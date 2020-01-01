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"سوني" تُصدِر "بلاي ستايشن 5" في تشرين الثاني

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سوني" تُصدِر "بلاي ستايشن 5" في تشرين الثاني



وكالات / سما /

أعلنت شركة "سوني" أنها تُصدر في تشرين الثاني/نوفمبر منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستايشن 5" التي ينتظرها المهتمون بحماسة، وسيأتي طرحُها مباشرة بعد إصدار شركة "مايكروسوفت" النسخة الجديدة من منصة"إكس بوكس سيريز إكس"، وهو ما يعكس التنافس الذي عززته جائحة كوفيد-19 في سوق ألعاب الفيديو.

وأوضحت "سوني" في عرض عبر الإنترنت أقامته الأربعاء أن نسختين من "بلاي ستايشن 5" ستُطرحان في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في أسواق أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك، على أن تصبح بعد أسبوع متوافرة في أسواق بقية دول العالم.

وحُدَِدَ سعر النسخة الممتازة بخمسمئة دولار، في حين أن "نسخة رقمية" مخصصة للألعاب المخزّنة سحابياً (المعلوماتية مٍن بُعد) ستباع بأربعمئة دولار.

وكانت "مايكروسوفت" كشفت النقاب الأسبوع المنصرم عن النسخة الجديدة من "إكس بوكس سيريز إكس" التي ستتوافر اعتباراً من 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسعر 499 دولاراً.

أعلنت "مايكروسوفت" أن نسخة أصغر من هذه المنصة هي "إكس بوكس إس" ستُباع بسعر 299 دولاراً.

وشهد قطاع ألعاب الفيديو نمواً كبيراً بفضل تدابير الحجر المنزلي، إذ أن الألعاب المتوافرة سحابياً وتلك المنقولة مباشرة، عرفت نجاحاً واسعاً.

وكانت مبيعات "بلاي ستايشن 4" الموجودة حالياً في السوق بلغت ضعف "إكس بوكس وان"، لكنّ "مايكروسوفت" تأمل في تعويض تأخرها عن "سوني".

#بلاي ستايشن #سوني #الألعاب

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