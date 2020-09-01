شاهد.. رياضيو غزة ينتفضون ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

غزة / سما /

شارك مئات الرياضيين في قطاع غزة, بالفعاليات الرافضة للتطبيع العربي الأخير مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وذكر عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, أن الفعاليات ستتواصل خلال الفترة المقبلة, رفضا للتطبيع مع الاحتلال.

وشدد هنية على أهمية حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه ومطالبه, مبينا أن الصفقات المشبوهة لن تمر, وستبقى فلسطين كاملة لشعبها وعاصمتها "القدس".

وأشار إلى أن المنظومة الرياضية ستبقى خلف القيادة الفلسطينية, الرافضة لكل الصفقات والمشاريع الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



























