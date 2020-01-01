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هلال القدس يضم مدافعه السابق

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يضم مدافعه السابق



القدس المحتلة / سما /

تعاقد هلال القدس مع المدافع الدولي السابق نديم البرغوثي، قبل انطلاق دوري المحترفين المقرر يوم 25 سبتمبر الحالي.

وسبق للمدافع البرغوثي أن لعب قبل سنوات في صفوف هلال القدس، ثم خاض عدة تجارب جديدة، وكان مشواره الأخير مع طوباس الذي صعد للمرة الأولى إلى دوري المحترفين في الضفة المحتلة.

ونجح هلال القدس بطل دوري المحترفين 3 مرات في آخر 4 مواسم، في إطلاق عملية إعادة الاستقرار لصفوف الفريق، الذي تراجعت نتائج في الموسم الماضي، وأنهى الموسم محتلاً المركز الخامس.

وشهدت الأيام الأخيرة العديد من القرارات المهمة لفريق العاصمة، أبرزها تعيين الحارس السابق للفريق عبد الله الصيداوي مديرا فنيا للفريق الأول، بالإضافة للحفاظ على قوام الفريق الرئيسي، خاصة أبناء النادي من لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي.

وحسب الرؤية الفنية للجهاز الفني الجديد, ما زال الهلال يتطلع لإبرام أكثر من صفقة جديدة، خاصة في مركز حراس المرمى لتعويض رحيل الحارس الدولي رامي حمادة.

#نديم البرغوثي

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