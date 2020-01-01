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فيديو.. ميسي يقود برشلونة لفوز ودي على حساب جيرونا

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ميسي يقود برشلونة لفوز ودي على حساب جيرونا



وكالات / سما /

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاعب فريق برشلونة الإسباني ، كتيبة البلوجرانا لتحقيق فوزاً ودياً على حساب جيرونا بثلاثية لهدف مساء الأربعاء.

و خاض البارسا ثاني مبارياته الودية تحت إمرة المدرب الجديد ، الهولندي رونالد كومان ، في ملعب يوهان كرويف بالمدينة الرياضية خوان جامبر، بعد الانتصار على خيمناستيكا في المواجهة الأولى بثلاثية لهدف أيضاً.

الفريق الكتالوني دخل المباراة بقوة بحثاً عن هدف مبكر وكان له ما أراد عندما تمكن البرازيلي فيليب كوتينيو من وضع الكرة في الشباك الخالية بعدما وصلته إثر عمل جماعي مميز من زملائه في الفريق عند الدقيقة 21.

و رفض ميسي انتهاء الشوط الأول دون أن يضع اسمه على لوح النتيجة، ليتمكن من تسجيل هدفاً رائعاً بتسديدة صاروخية بقدمه اليمنى، لم يستطع الحارس منعها من معانقة الشباك في الدقيقة 45.

و عقب الاستراحة استقبل برشلونة هدفاً من جيرونا في أول دقائق الفترة الثانية عن طريق سامو سايز.

و دخل البولجا الأرجنتيني الشوط الثاني بحماس شديد و تمكن من تكرار زيارته للشباك بهدف ثان من تسديدة قوية بقدمه اليسرى عند حدود الدقيقة 49، هدف ظلت عليه النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

#برشلونة #ليونيل ميسي #جيرونا #ميسي

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