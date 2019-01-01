مهاجم الملكي على أعتاب الرحيل ولا مجال للتعاقد مع بديله!

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن اقتراب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من الرحيل عن صفوف المرينجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي يوفيتش صيف عام 2019، قادماً من انتراخت فرانكفورت الألماني بمبلغ 60 مليون يورو.

ونجح وقتها ريال مدريد في التفوق على غريمه التقليدي برشلونة الذي رغب هو الآخر في التعاقد مع لوكا يوفيتش.

ولكن اللاعب الصربي لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، بمشاركته في الموسم الماضي بـ 27 لقاء، وإحرازه هدفين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفيتش يريد اللعب باستمرار، لذلك النادي لا يمانع فكرة رحيله ولكن على سبيل الإعارة بهدف اكتساب الخبرة، واستعادة مستواه الذي ظهر عليه في انتراخت.

وأكملت الصحيفة أن أندية ميلان الإيطالي، وهيرتا برلين الألماني، بجانب عدد آخر من فرق البوندسليجا ترغب في الحصول على خدمات النجم الصربي، لذلك من المتوقع رحيله هذا الصيف على سبيل الإعارة حتى استعادة نسخة انتراخت فرانكفورت.

وأوضحت “ماركا” أن ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب بديل للصربي يوفيتش إذا رحل هذا الصيف، وفقاً لخطة النادي بعدم التعاقد مع أي صفقات خلال الميركاتو الحالي.