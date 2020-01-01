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برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس المتألق

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس المتألق



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي تليجراف” البريطانية بأن نادي برشلونة قد اقترب بشدة من التعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويحاول فريق برشلونة إبرام بعض الصفقات الصيفية قبل انتهاء الميركاتو، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البرسا بسبب فيروس كورونا.

ويعتبر الشاب الهولندي سيرجينو ديست ابن 19 عاماً من ضمن أهداف برشلونة الصيفية لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد اقترب كثيراً من حسم الصفقة لصالحه قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، متفوقاً على جميع الفرق التي حاولت ضمه في الفترة الماضية.

وأكملت الصحيفة أن بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي قد رغبا في التعاقد مع ديست، ولكن برشلونة تفوق عليهما، ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن عقد سيرجينو ديست سينتهي مع فريقه الحالي أياكس صيف عام 2022، وشارك اللاعب الهولندي صاحب الأصول الأمريكية مع ناديه في الموسم الماضي 30 مرة، وصنع خمسة أهداف.

#برشلونة #أياكس #سيرجينو ديست

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