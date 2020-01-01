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مكالمة تؤكد اقتراب سانشو من الانتقال إلى اليونايتد

الخميس 17 سبتمبر 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة تؤكد اقتراب سانشو من الانتقال إلى اليونايتد



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية على اقتراب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جادون سانشو صاحب 20 عاماً بالانتقال للعب في صفوف فريق مانشستر يونايتد، حيث يعتبر هدف الشياطين الحمر الأساسي هذا الصيف.

وبالرغم من مطالبات بوروسيا دورتموند المبالغ فيها، بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو نظير بيع اللاعب لليونايتد، إلا أن الأخير واثق من حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الحالي قد اتصل هاتفياً بالشاب الإنجليزي المميز جادون سانشو لإخباره بأن الشياطين الحمر على وشك حسم صفقته.

وأكملت الصحيفة أن جادون سانشو بدوره يضغط على إدارة بوروسيا دورتموند للسماح له بالرحيل هذا الصيف، وتحقيق حلمه باللعب في مانشستر يونايتد.

وإذا نجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع جادون سانشو، فسيكون ثاني صفقات النادي الإنجليزي في الصيف بعد الهولندي دوني فان دي بيك.

الجدير بالذكر أن عقد جادون سانشو سينتهي مع بوروسيا دورتموند صيف عام 2023.

#مكالمة #مانشستر يونايتد #سانشو

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