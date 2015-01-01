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الاحتلال يعتقل فلسطينية تعمل بالجامعة العبرية بالقدس بتهمة تجنيدها لصالح إيران

الخميس 17 سبتمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فلسطينية تعمل بالجامعة العبرية بالقدس بتهمة تجنيدها لصالح إيران



القدس المحتلة / سما /

 كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي انه اعتقل مؤخرا شابة فلسطينية من سكان القدس الشرقية وتعمل في الجامعة العبرية بتهمة تجنيدها لصالح جيش القدس الإيراني .
وتحت بند سمح بالنشر - ذكرت المواقع العبرية أن اعتقال الفتاة الفلسطينية جاء بعد مراقبة استخبارية مطولة، عن أنشطة فيلق القدس الإيراني وحزب الله والتي تهدف إلى تجنيد إسرائيليين وفلسطينيين للقيام بتتفيذ عمليات في إسرائيل.

واعتقلت ياسمين جابر ، من سكان البلدة القديمة في القدس ، وتعمل في مكتبة الجامعة العبرية، وتم استجوابها الشهر الماضي بعد الاشتباه بتجنيدها من قبل حزب الله في لبنان.

وكشف التحقيق وفقا لموقع واللا العبري أن حزب الله ينظم مؤتمرات شبابية فلسطينية وتبين خلال التحقيق أن عناصر حزب الله قد تعرّفوا على جابر كجزء من مشاركتها في مؤتمر حضرته في لبنان عام 2015.

#اسرائيل #ايران #القدس المحتلة #الجامعة العبرية #تجسس

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