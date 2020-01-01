  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني: إدارة ترمب تستهدف القيادة الفلسطينية والرئيس

الخميس 17 سبتمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن إدارة ترمب تستهدف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وهي تهديدات جدية، باعتبارها تمثل العقبة الرئيسية أمام مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية المسماة "صفقة القرن".

وأضاف مجدلاني خلال لقائه، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه واي، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية، نتطلع لحوار استراتيجي فلسطيني صيني لبلورة رؤية مشتركة تجاه التغييرات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما نتطلع لانعقاد ملتقى الاحزاب العربية والدولية الذي تدعو له الصين الشعبية عبر دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني.  

وتابع "لقد عبر الرئيس الصيني وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس عن الدعم والمساعدة لشعبنا الفلسطيني سواء الدعم السياسي أو الدبلوماسي أو في المجال الطبي، وكذلك نتقدم بالشكر للصين على كافة المساعدات التي قدمتها لدولة فلسطين لمكافحة فيروس كورونا".

من جانبه، أكد السفير واي عمق العلاقات بين الصين وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية بالقضية الفلسطينية، ودعم بلاده للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية.  

وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والفلسطيني كان بناء ومثمرا وهو تأكيد على عمق العلاقات، مبينا أن وزير الخارجية الصيني عبر وبأكثر من مناسبة دولية عن موقف الصين الشعبية بأنها مع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي حل مستقبلي يمر عبر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن الصين الشعبية بدأت بالتجهيز لتقديم حزمة جديدة من المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني.

#احمد مجدلاني #القيادة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

الداعية وسيم يوسف يهاجم مطلقي الصواريخ في غزة ويصفهم بـ "الحمقى والرعناء"..!

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

سلطة الطاقة بغزة توضح بشأن التسعيرة الجديدة لكيلو الكهرباء في المولدات التجارية

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية : وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مولدات

سلطة الطاقة لـ "سما" : تخفيض سعر كهرباء المولدات جاء بعد دراسة متخصصة ولن نسمح بابتزاز المواطنين

رئيس الموساد:التقيت بن سلمان والسعودية ستوقع اتفاقية سلام مع اسرائيل قبل الانتخابات الامريكية

الصحة بغزة : تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 64 حالة

ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل