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الصحة الفلسطينية : وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17 سبتمبر 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : وفاتان و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن تسجيل حالتي وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا و959 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما اعلنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (58 عاما) من خربثا المصباح بمحافظة رام الله، ومواطن من أم ليسون بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (185)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (58)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (136)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (3)، سلفيت (3)، طولكرم (39)، قطاع غزة (76)، ضواحي القدس (118)، مدينة القدس (129).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (222)، محافظة طولكرم (13)، محافظة نابلس (90)، محافظة طوباس (7)، محافظة بيت لحم (219)، ضواحي القدس (236)، مدينة القدس (108)، قطاع غزة (64).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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