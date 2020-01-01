هذا ما كشفه شمالي عن استئناف الدراسة في مدارس الأونروا بغزة ..

رام الله / سما /

كشف ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن توجه حذر جدًا باستئناف العملية التعليمية في القطاع، بتطبيق النظام المعمول به في الضفة الغربية.

وأوضح شمالي أن النظام المعمول به في الضفة الغربية داخل مدارس الأونروا بأن يحضر جزء من الطلبة في اليوم، والجزء الآخر في اليوم التالي.

وبين أنه حتى اللحظة لا يوجد جهوزية لاستئناف العملية التعليمية بغزة، ووزارة التعليم لم تعلن عن تاريخ محدد لإعادة افتتاح المدارس.

وأكد شمالي على أن الأونروا، حتى الآن غير مستعدة لفتح جميع المؤسسات الخاصة بها قبل أن تتأكد من حماية الجميع صحيًا.

ولفت إلى أن الأونروا ستستمر بكل ما تستطيع بدعم اللاجئين بالتعاون مع السلطات المحلية، وأنها تعمل على توزيع خدماتها لكل المستفيدين بشكل آمن قدر الإمكان.

وقال إن "الوكالة تريد أن تقوم بأكثر مما قامت به وتريد أن تقوم بالكثير في ظل هذا الوضع ولكن بشكل آمن"، مشيرًا إلى أن نحو ألفي موظف يعملون يوميًا لخدمة اللاجئين في غزة ويعرضون أنفسهم للمخاطرة.

وأشار إلى أن الأونروا أطلقت حملة نداء جديدة لجمع مبلغ 94 مليون دولار، منها 22 خاصة بغزة لمساعدة اللاجئين الذين فقدوا مصدر رزقهم ووظائفهم بسبب جائحة كورونا.

وأكد مدير عمليات الأونروا بغزة، على ضرورة العمل من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا، مطالبًا اللاجئين الذين يستلمون الغذاء الالتزام بقيود وإجراءات السلامة.

وبين أن الأونروا استأنفت عملية توزيع المواد الغذائية على اللاجئين المتضررين من كورونا، وأنها ستوسع من عملية التوزيع في الأيام المقبلة لتشمل جميع اللاجئين، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتم ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وذكر أن العيادات الصحية التابعة للأونروا، بدأت بتقديم خدماتها بعد 3 أسابيع من انتشار الفيروس، وأن العاملين في هذا المجال قاموا بشكل شخصي وملموس وعبر نظام المواعيد باستقبال وتقديم الخدمات الحساسة لهم مثل التطعيمات ومتابعة السيدات الحوامل وذوات الحمل الخطر وإعطاء الادوية لمرضى الأمراض المزمنة.

ودعا شمالي، الجميع إلى أخذ قضية انتشار الكورونا على محمل الجد، والتعامل بجدية مع إجراءات السلامة، مشيرًا إلى أن من بين الوفيات في غزة البالغ عددها 15، منهم 2 من الأونروا، وأحدهم توفي أمس بعد أن انتقلت إليه أعراض خفيفة ثم تدهورت حالته وتوفي.

وقال مدير عمليات الأونروا بغزة "أنا كمدير أواجه مهمتين مضادتين وهما أن أقوم بفتح تقديم الخدمات وأن أقوم في نفس الوقت بتأمين سلامة الجميع قدر الإمكان".