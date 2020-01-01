  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. الكشف عن عقوبة نيمار بعد طرده في كلاسيكو فرنسا

الخميس 17 سبتمبر 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. الكشف عن عقوبة نيمار بعد طرده في كلاسيكو فرنسا



وكالات / سما /

أعلنت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن عقوبة نيمار دا سيلفا ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد طرده في مباراة الفريق الماضية ضد أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول ، مساء الأربعاء، أن لجنة العقوبات قررت إيقاف نيمار لمباراتين فقط بعد طرده في الوقت المبدد من المباراة التي عرفت خسارة باريس بهدف دون رد ، بجانب مباراة أخرى كعقوبة أساسية على نيله الورقة الحمراء.

كما قررت اللجنة إيقاف ظهير باريس ، لايفين كورزاوا، لستة مباريات ، بعد اجتماعها مساء اليوم الأربعاء لتحديد العقوبات لمباريات الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

و تقرر إيقاف جوردان أمافي من طرف مارسيليا لثلاثة مباريات ، على أن تدرس اللجنة إمكانية توقيع عقوبة على أنخيل دي ماريا و ألفارو جونزاليس في القريب العاجل.

وبخصوص لياندرو باريديس فقررت اللجنة إيقافه أيضاً لمباراتين مثل نيمار بجانب مباراة إضافية كعقوبة أساسية على الطرد، بينما تقرر إيقاف داريو بينيديتو من طرف مارسيليا لمباراة واحدة فقط.

و كان الكلاسيكو قد اشتعل في الوقت المبدد وعرف طرد ثلاثة لاعبين من باريس و لاعبين من مارسيليا، بسبب ما زعمه نيمار من تصرف مدافع الخصم بعنصرية تجاهه.

 
#نيمار دا سيلفا #الدوري الفرنسي #عقوبة #أولمبيك مارسيليا

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

الداعية وسيم يوسف يهاجم مطلقي الصواريخ في غزة ويصفهم بـ "الحمقى والرعناء"..!

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

سلطة الطاقة بغزة توضح بشأن التسعيرة الجديدة لكيلو الكهرباء في المولدات التجارية

الأخبار الرئيسية

مولدات

سلطة الطاقة لـ "سما" : تخفيض سعر كهرباء المولدات جاء بعد دراسة متخصصة ولن نسمح بابتزاز المواطنين

رئيس الموساد:التقيت بن سلمان والسعودية ستوقع اتفاقية سلام مع اسرائيل قبل الانتخابات الامريكية

الصحة بغزة : تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 64 حالة

ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل

روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين