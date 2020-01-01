رسمياً.. الكشف عن عقوبة نيمار بعد طرده في كلاسيكو فرنسا

وكالات / سما /

أعلنت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن عقوبة نيمار دا سيلفا ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعد طرده في مباراة الفريق الماضية ضد أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول ، مساء الأربعاء، أن لجنة العقوبات قررت إيقاف نيمار لمباراتين فقط بعد طرده في الوقت المبدد من المباراة التي عرفت خسارة باريس بهدف دون رد ، بجانب مباراة أخرى كعقوبة أساسية على نيله الورقة الحمراء.

كما قررت اللجنة إيقاف ظهير باريس ، لايفين كورزاوا، لستة مباريات ، بعد اجتماعها مساء اليوم الأربعاء لتحديد العقوبات لمباريات الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.

و تقرر إيقاف جوردان أمافي من طرف مارسيليا لثلاثة مباريات ، على أن تدرس اللجنة إمكانية توقيع عقوبة على أنخيل دي ماريا و ألفارو جونزاليس في القريب العاجل.

وبخصوص لياندرو باريديس فقررت اللجنة إيقافه أيضاً لمباراتين مثل نيمار بجانب مباراة إضافية كعقوبة أساسية على الطرد، بينما تقرر إيقاف داريو بينيديتو من طرف مارسيليا لمباراة واحدة فقط.

و كان الكلاسيكو قد اشتعل في الوقت المبدد وعرف طرد ثلاثة لاعبين من باريس و لاعبين من مارسيليا، بسبب ما زعمه نيمار من تصرف مدافع الخصم بعنصرية تجاهه.