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ليس هناك اي صفة قانونية لـ "رابطة اصحاب المولدات"

سلطة الطاقة لـ "سما" : تخفيض سعر كهرباء المولدات جاء بعد دراسة متخصصة ولن نسمح بابتزاز المواطنين

الخميس 17 سبتمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة لـ "سما" : تخفيض سعر كهرباء المولدات جاء بعد دراسة متخصصة ولن نسمح بابتزاز المواطنين



غزة / خاص سما /

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة ياسر حسونة في تصريحات خاصة لـ وكالة سما ، ان قرار تخفيض سعر كليو الكهرباء للمولدات التجارية جاء بعد دراسة عميقة ومتخصصة أشرف عليها خبراء من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك وسلطة البيئة والدفاع المدني والبلديات ومختصين من شركة توزيع الكهرباء ووجهات مستقلة بالإضافة الي بعض اصحاب المولدات . 

وأكد حسونة بأن الدارسة اعدت من خلال تنظيم جولات ميدانية مكثفة من قبل المختصين لاصحاب المولدات التجارية .

وأضاف حسونة بأن سعر الكهرباء بعد خصم نقفة الشبكات المعدة وحساب تكلفة خزانات الوقود وبدل المخاطرة يصل الي 1.8 شيكل ، وأن تحديد سعر 2.5  للكيلو الوات الواحد يناسب صاحب المولد ويعطي رضا للمستهلك النهائي . 

وفي معرض رده بأن رابطة المولدات ترفض قرار سلطة الطاقة وتعبره يفتقد للمنطقية والواقعية قال حسونة " ان ليس هناك اي صفة قانونية لما يسمى "رابطة المولدات" ولن تسمح سلطة الطاقة بإبتزاز المواطن بغزة وسيتم تنفيذ القرار من بداية شهر اكتوبر القادم". 

واردف حسونة "بأن هناك اصحاب مولدات رحبوا بقرار سلطة الطاقة وقبلوا القرار وهم بصدد تنفيذ الية التسعيرة الجديدة". 

واضاف حسونة  بأن بعض اصحاب المولدات التجارية في المناطق الجنوبية والوسطى تبيع بتسعيرة 2.5 شيكل من قبل قرار سلطة الطاقة الحالي ، فكيف لاصحاب المولدات بغزة لا تجزئ معهم التسعيرة الجديدة ؟! 

ونوه حسونة  بأن جميع اصحاب المولدات عليهم تصويب اوضاعهم ونماذجهم من خلال الوزارات المختصة .

وختم حسونة ان هناك اجراءات حكومية رداعة صارمة اتجاه المخالفين من اصحاب المولدات التجارية في حال عدم التزامهم بقرار سلطة الطاقة للتسعيرة الجديدة.

من جهته رحب التحالف الأهلي لإنقاذ قطاع الكهرباء في محافظات غزة بقرار سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة الصادر أمس الأربعاء بخفض سعر الكيلو واط الواحد من المولدات الخاصة (مولدات الشوارع) إلى شيكلين ونصف الشيكل اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وقال  التحالف الأهلي، وهو مبادرة أهلية مستقلة تأسست أخيراً بهدف المساهمة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة أن سعر الكيلو واط الواحد الجديد لا يزال مرتفعا نسبياً، إلا أنه يثمن قرار سلطة الطاقة، ويعبر عن دعمه الكامل للقرار، الذي لاقى رضى كثير من المواطنين.
واعرب التحالف الأهلي، عن أمله في أن يعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى تنفيذ القرار في الموعد المحدد وبالسعر المحدد.
وعبر التحالف الأهلي عن رفضه اعلان رابطة أصحاب المولدات وقف تشغيل المولدات اعتبارا من السادسة من صباح اليوم الخميس وحتى الساسة من صباح غدٍ الجمعة، ويرى فيه ابتزازا غير مقبول.
واهاب بالجهات الحكومية المختصة وسلطة الطاقة بإعفاء أصحاب المولدات من الضرائب المفروضة عليها، أو خفضها بشكل يساعد في خفض سعر الكيلو واط عن السعر الجديد، بحيث يصل الى شيكلين فقط، ما سيساهم، اضافة إلى قرارات واجراءات أخرى، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعزز صمودهم في مواجهة كل المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.

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