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"مكتب أبوظبي للاستثمار" يخطط لافتتاح مكتب في تل أبيب

الخميس 17 سبتمبر 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مكتب أبوظبي للاستثمار" يخطط لافتتاح مكتب في تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

يخطط "مكتب أبوظبي للاستثمار" لافتتاح شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسعة نطاقها في إمارة أبوظبي، على أن يكون أول هذه المكاتب في تل أبيب.

وقال المكتب في بيان مساء الأربعاء: "سيعمل المكتب الجديد على تفعيل التواصل بين الشركات والمؤسسات التي تركز على الابتكار في أبوظبي وإسرائيل".

وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "تعتمد إمارة أبوظبي سياسة تقوم على الرؤى السبّاقة والالتزام بالتعاون الدولي والتبادل التجاري الذي يضمن المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. ويأتي افتتاح شبكة دولية من مكاتب الاستثمار كخطوة هامة نحو توفير فرص جديدة للتواصل مع ألمع المبتكرين من كافة أنحاء العالم، والعمل معاً لإيجاد حلول لأكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم".

وتابع: "يأتي افتتاح المكتب التمثيلي في تل أبيب امتدادًا لتوسيع الإمارات نطاق التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل".

ودخل مكتب أبوظبي للاستثمار في نقاشات مع "استثمر في إسرائيل" ووزارة الاقتصاد والصناعة وغيرها من الهيئات الإسرائيلية الأخرى للاستفادة من فرص الشراكة والاستثمار بين الشركات في إسرائيل وإمارة أبوظبي، على أن يكون التركيز موجهاً بشكل رئيسي نحو مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

ونقل البيان عن عمير بيرتز، وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل قوله: "يسر وزارة الاقتصاد والصناعة دعم افتتاح المكتب التمثيلي الخاص بمكتب أبوظبي للاستثمار في إسرائيل، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في إثراء الحوار الاقتصادي بين إسرائيل وإمارة أبوظبي، بما يعزز التعاون بين البلدين".

وتطرقت نقاشات الطرفين إلى سبل التعاون الوثيق في مجالات تشمل التكنولوجيا المتطورة والأبحاث والتطوير ضمن قطاعات التقنيات الزراعية والطب والصناعات المتقدمة، الأمر الذي سيثمر عن توفير حلول قيّمة تستفيد منها المنطقة بشكل عام.

وقال طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يدرك المكتب احتياجات الشركات العالمية المبتكرة ولديه كافة المقومات التي تتيح له مساعدتها على تحقيق النجاحات التي تتطلع إليها في أبوظبي، بالتزامن مع العمل على إيجاد حلول لأهم التحديات العالمية. ونحن على ثقة بأن التعاون بين إمارة أبوظبي وإسرائيل في مجالات مثل التقنيات الزراعية على سبيل المثال سيثمر عن ابتكارات هامة يمكن تصديرها إلى دول ذات مناخات مماثلة.

وأفاد البيان بأن افتتاح المكتب التمثيلي لمكتب أبوظبي للاستثمار في تل أبيب سيتم خلال الأشهر المقبلة.

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