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بواسطة طوافة.. سمح بالنشر: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم تهريب هواتف الى الأسرى

الخميس 17 سبتمبر 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بواسطة طوافة.. سمح بالنشر: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم تهريب هواتف الى الأسرى



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل الإعلام العبرية، النقاب عن اعتقال 3 شبان فلسطينيين من الضفة الغربية، الشهر الماضي، بزعم تهريب هواتف نقالة الى الأسرى الأمنيين بالسجون الإسرائيلية.
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت 3 فلسطينيين من سكان الضفة، كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في إسرائيل، بزعم محاولتهم تهريب هواتف لسجن جلبوع بواسطة طوافة.
 
وقالت القناة، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشبان الثلاثة بالثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي، وعثرت بحوزتهم على طوافة وهواتف نقالة، وساعات ذكية، واليوم سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهم، بتهمة تهريب الهواتف للإسرى.
 
وأضافت القناة العبرية، أن المعتقلين الثلاثة، خططوا لتهريب هواتف نقالة، وساعات ذكية، وشرائح اتصالات، الى سجن جلبوع، بالتنسيق مع اثنين من الأسرى الامنيين داخل سجن جلبوع.
 
وبسحب القناة، خطط المعتقلون الثلاثة، لتوصيل الحمولة الى السجن، من خلال ربطها بحبل موصول بالطوافة، وانزالها الى أحدى غرف السجن في ساعات الليلة.
 
ووفقا للقناة، بعد كشف الحادثة واعتقال الثلاثة، تم اجراء تحقيق مع اثنين من الأسرى الأمنيين داخل سجن جلبوع، بزعم التنسيق لتهريب هواتف نقالة الى السجن.

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