  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا فجر الخميس

الخميس 17 سبتمبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا فجر الخميس



رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس 20 مواطنًا من الضفة الغربية، وبلدة العيساوية شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية باعتقال 7 مواطنين من محافظة جنين، وهم: الشقيقان محمد وأحمد أبو خرج، ورفيق مهند عمارنة، ومحمد خالد جرادات، وطالب محمد طالب. ومن قرية كفر دان جرى اعتقال الأسير السابق محمد فاروق عايد، والشيخ محمد أحمد صلاح.

كما اعتقل جيش الاحتلال من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، المواطن عماد محمود الريس، ونجله جعفر.

ومن بلدة كفر حارس قضاء سلفيت، تم اعتقال وجدي منير بوزيه، وعلي محمود القاق، وإبراهيم فؤاد الذي اعتقله الاحتلال لإجبار شقيقه خليل على تسليم نفسه.

وفي بلدة بيت ايبا غربيّ نابلس اعتقل الاحتلال الشاب مجاهد جمال سليم.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل من بلدة العيساوية شرق القدس، معاذ نهاد عبيد، ومحمد غاصب عبيد، وأكرم غاصب عبيد.

وطالت الاعتقالات أيضًا معتصم سرور من بلدة نعلين غرب رام الله.

وشملت الاعتقالات ثلاثة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: محمد خالد أبو سل، وأحمد عبدالرحمن أبو سل، وجهاد عماد الطيطي شقيق الأسير الجريح عيسى الطيطي.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

الداعية وسيم يوسف يهاجم مطلقي الصواريخ في غزة ويصفهم بـ "الحمقى والرعناء"..!

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

الصحة بغزة: وفاة مواطن و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تعلق على توقيع الاتفاق الاماراتي البحريني الاسرائيلي في واشنطن...

الأخبار الرئيسية

ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل

روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين

رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

8

مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف