رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الخميس، مصادقة الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية في القدس، واعتداء مستوطنيين على عامل داخل أراضي الـ48.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

اشتية يوعز بتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وإغلاق أي منطقة تصل مرحلة الخطر

اشتية: بهمة شعبنا وصمود قيادته استطعنا إفشال كثير من المخططات

إصابة شاب من دورا عقب تعرضه للطعن على يد مستوطنين داخل أراضي الـ48

الغانم: موقف الكويت ثابت بشأن عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

"هآرتس": وفد البحرين إلى واشنطن لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته

أكثر من مليون موقع على "ميثاق فلسطين" الذي أطلقته الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع

"الأوقاف" تقرر عدم إغلاق "الأقصى" بعد رفض الاحتلال وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى رؤية الدولتين

11 حالة وفاة و2547 إصابة بـ"كورونا" في اسرائيل

روحاني يحمل الإمارات والبحرين عواقب التطبيع مع اسرائيل

بين التأليف الحكومي واعتذار أديب.. ساعات مفصلية يترقبها اللبنانيون

نتنياهو إلى العزل عقب الكشف عن إصابة عاملين في البيت الأبيض بكورونا

الأيام:

اتفاق الإمارات وإسرائيل يركز على "التطبيع الكامل" ويتجاهل القضية الفلسطينية و"تعليق ضم الأراضي"

غارات جوية اسرائيلية عنيفة على القطاع والفصائل ترد بقصف "مستوطنات الغلاف"

المصادقة على بناء 560 وحدة استيطانية في "جيلو" وتوسيع شارع التفافي في الولجة

الحصيلة الأعلى: وفاة 15 مواطنا في يوم واحد تسجيل 963 إصابة وإغلاق مؤسسات ومدارس

غزة: الفصائل معنية بالمحافظة على الهدوء وتجنب الوصول إلى حالة من التصعيد

عشرات الإصابا خلال مواجهات في البيرة

حملة هدم وتجريف في بيت لحم والأغوار

"الأوقاف": الأقصى سيبقى مفتوحا أمام المصلين لإصرار الاحتلال على استمرار الاقتحامات

السجن 3.5 سنة لإرهابي لدوره بحرق وقتل عائلة دوابشة

إسرائيل: 16 حالة وفاة و 5523 إصابة جديدة بـ"كورونا"

السودان: توقيف 41 شخصا بعد ضبط متفجرات قادرة على تدمير "الخرطوم"

الجنائية الدولية تغلق التحقيق بجريمة اسرائيل ضد "أسطول الحرية"

القدس:

المصادقة على المصادقة على بناء 560 وحدة استيطانية في القدس ومستوطنون يطعنون عاملا داخل "الخط الأخضر"

14 وفاة و756 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

استمرار ردود الفعل الفلسطينية المنددة بالاتفاق الإماراتي البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي

"الأوقاف": الأقصى سيبقى مفتوحا في الأعياد اليهودية

نصوص اتفاقيات التطبيع تتجاهل الفلسطينيين ومخطط الضم

الجنائية الدولية ترد استئنافا ضد رفض ملاحقة اسرائيل في قضية "مافي مرمرة"

ترمب يسعى إلى حفل تطبيع عربي آخر مع اسرائيل قبل الانتخابات الأميركية

قرابة 30 مليون إصابة بالوباء حول العالم

16 وفاة وأكثر من 5 الآف إصابة بالفيروس في اسرائيل