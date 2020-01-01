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ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل

الخميس 17 سبتمبر 2020 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: حل أزمة الرواتب قريبا ولن يتم خصم أقساط القروض طيلة فترة الأزمة وقد نلجأ للاغلاق الشامل



رام الله / سما /

 قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الدواء الوحيد الذي ثبت جدواه ضد فيروس كورونا في ظل عدم اكتشاف لقاح للفيروس هي الكمامة.

وأكد ملحم، خلال حديث إذاعي صباح الخميس، أن المطلوب الالتزام بقرارات وزارة الصحة والعمل على التباعد الاجتماعي، مردفاً: "قد نلجأ للإغلاق الشامل في بعض المناطق التي تسجل ارتفاعاً بإصابات فيروس كورونا".

وتابع: "لا أحد يريد أن يذهب للإغلاق الشامل لما فيه من أضرار اقتصادية واجتماعية، وبحثنا في لجنة الطوارئ التي يترأسها رئيس الوزراء محمد اشتية كل الاحتمالات الممكنة".

وقال ان افضل الحلول  الذي وصلت إليه اللجنة هو تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للإجراءات الوقائية .

في سياق اخر قال محلم  ان السلطة تتعرض لابتزاز لأخذ أموال المقاصة ،مؤكدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض الخضوع لأي ابتزاز اسرائيلي ، ونحن نقترض من البنوك لسداد رواتب الموظفين مشيرا الى ان الحكومة تواصلت مع سلطة النقد وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين لحين اجتياز هذه الأزمة.

واكد ملحم  ان حل الأزمة المالية سيكون قريبا ،وفي حال الخروج من الازمة المالية سيتم حينها دفع رواتب الموظفين كاملة ومستحقاتهم .

وأشار الى ان كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حين عبور الأزمة المالية قريبا، مؤكدا أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني وحق من حقوقه.

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