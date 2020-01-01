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روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين

الخميس 17 سبتمبر 2020 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحي فتوح: ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين



رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتح، أنه قد يكون هناك انفراجة في ملف الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهدًا، موضحًا أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب.

وقال: "لن تستمر المعاناة فترة طويلة"، متابعًا: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني منذ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.

ويذكر أن موظفي السلطة يتلقون رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.

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