  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دمشق ترد على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس بشار الأسد

الخميس 17 سبتمبر 2020 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق ترد على تصريحات ترامب حول عزمه قتل الرئيس بشار الأسد



وكالات

وصفت دمشق السلوك السياسي للإدراة الأمريكية بأنه "أرعن" ولا يدل "إلا على نظام قطاع طرق" وذلك في أول تعليق رسمي على تصريحات الرئيس الأمريكي عن نظيره السوري بشار الأسد.

وحول ما قاله ترامب أمس من أنه "ناقش تصفية الرئيس بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق"، قالت الخارجية السورية إن تصريحات "رأس الإدارة الأمريكية" حول استهداف الأسد "تبين بوضوح المستوى الذي انحدر إليه التفكير والسلوك السياسي الأرعن للإدارة الأمريكية، ولا يدل إلا على نظام قطاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم".

ونقلت وكالة "سانا عن مصدر رسمي في الخارجية أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن "الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة".

الأكثر قراءة اليوم

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

الداعية وسيم يوسف يهاجم مطلقي الصواريخ في غزة ويصفهم بـ "الحمقى والرعناء"..!

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

الصحة بغزة: وفاة مواطن و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا

النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً

8

مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد حماس: ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض

-

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...