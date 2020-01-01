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بالصورة.. نتنياهو ينام على أرض الطائرة في طريق العودة من واشنطن

الخميس 17 سبتمبر 2020 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصورة.. نتنياهو ينام على أرض الطائرة في طريق العودة من واشنطن



القدس المحتلة / سما /

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو نائم على أرض الطائرة في طريق عودته من واشنطن بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وشارك الصورة بعض الصحفيين الإسرائيليين المرافقين للوفد الإسرائيلي إلى واشنطن.

وأرفق الصحفي ينون ماغال صورة نتنياهو بالتعليق على "تويتر": "آمل بأن يكون المراسلون السياسيون ومؤسساتهم الإعلامية مسروروين لأن رئيس الوزراء العائد بعد توقيع اتفاق سلام تاريخي في البيت الأبيض نائم على الأرض".

يذكر أن بنيامين نتنياهو وقع في واشنطن يوم الثلاثاء مع وزيري الخارجية الإماراتي والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدولتين العربيتين، وهو أول اتفاق من نوعه منذ عام 1994.

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