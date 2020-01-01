الاقتصاد بغزة: سعر كيلو الدجاج غدًا بـ 10 شيكل

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنه تم تحديد سعر كيلو الدجاج بـ 10 شيكل للمستهلك غدًأ الخميس وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعية، محذرة التجار والموزعين من التلاعب بالأسعار.



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبوموسى، "يسعى بعض التجار لرفع سعر الدجاج ليصل للمستهلك من (10.5 - 11.5) شيكل، ولن تسمح وزارة الاقتصاد بذلك". زفق الراي الحكومية



وأكد أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع مباحث التموين، ستنظم جولات شاملة على كل محافظات القطاع وستحرر محاضر ضبط وتحولها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، ضد أي محل يبيع بسعر أكثر من 10 شيكل.



ودعا أبوموسى المواطن لعدم شراء الدجاج بسعر أعلى من 10 شيكل وأن يتصل بوزارة الاقتصاد ويبلغ عن المحل أو الموزع الذي يتلاعب بالسعر وسنقوم طواقم الوزارة بالتعامل الفوري مع الشكوى وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المواطن.



