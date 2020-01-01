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الخارجية بغزة: بدء تقديم خدمات التصديق الثلاثاء المقبل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية بغزة: بدء تقديم خدمات التصديق الثلاثاء المقبل



غزة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة، عن فتح أماكن لتقديم خدمات التصديق للمواطنين بسبب قرب فتح معبر رفح.

وقالت الخارجية في بيان صحفي: إنه سيتم استثنائيًا فتح أماكن للتصديق وفق إجراءات السلامة والوقاية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الثلاثاء المقبل من الساعة 9 حتى الساعة 12:30ظهرًا.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استجابة لنداءات المواطنين وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن المكان الأول سيكون بمقرها وسط مدينة غزة مقر وزارة الثقافة سابقًا، وسيتم فيها أيضًا تنسيق المعاملات التي ستسخدم خارج فلسطين، والمكان الثاني "مؤقت" سيكون في مدينة خانيونس بمقر وزارة الداخلية بجوار البريد.
 

#الخارجية الفلسطينية #قطاع غزة

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