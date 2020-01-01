غنيم يبحث مع البنك الدولي التطور في تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية

رام الله / سما /

بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم عبر النظام المرئي، مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، آخر التطورات في تنفيذ وتجهيز البرامج التطويرية لقطاع المياه.

وأكد غنيم الدور الاستراتيجي للبنك الدولي في تطوير قطاع المياه من خلال المشاريع النوعية التي يتم اعدادها وتنفيذها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحث الاجتماع التطور في تنفيذ عدد من المشاريع على رأسها مشروع الاعمال المصاحبة في منطقة وسط وجنوب غزة لإنشاء الخط الناقل لمحطة التحلية المركزية، والجانب المؤسسي لادارة وتشغيل البنية التحتية على أكمل وجه حال استكمال المشروع، إضافة الى مشروع نظام ادارة الصرف الصحي والذي يتضمن تشغيل محطة المعالجة الطارئة شمال غزة خلال السنوات المقبلة، وتطوير عملية إدارة وتشغيل المحطة بشكل كفؤ ومستدام.

كما تم بحث التطورات في عملية اعداد البرنامج الوطني لتطوير مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في إطار تحسين كفاءة مزودي الخدمات ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين نحو إنشاء مرافق مياه اقليمية.

وثمن غنيم دعم البنك الدولي في عملية التخطيط لتحديد أولويات الاستثمار في الضفة الغربية من خلال دعم سلطة المياه في اعداد الخطط الشمولية وتحديد أولويات الاستثمار وإعداد التصاميم اللازمة، مؤكد أهمية المشروع لتطوير إدارة المياه على مستوى الجملة بكفاءة في الضفة الغربية في ظل محدودية كميات المياه وشحها.

من جهته، ثمن شانكار التوجهات والسياسات المتخذة من قبل رئيس سلطة المياه لتطوير قطاع المياه، مؤكدا دعم البنك الدولي كشريك رئيسي لتطوير هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لهذا القطاع.