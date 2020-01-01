فتح تنعى الأسير المحرر فيصل نزال من جنين

رام الله / سما /

نعت حركة "فتح " ومؤسسات وفعاليات بلدية قباطية ومحافظة جنين، الأسير المحرر

المناضل فيصل توفيق أديب نزال من بلدة قباطية ، والذي توفي اليوم الأربعاء، وهو والد نزال والد الأسير ماجد نزال، القابع في سجون الاحتلال والمحكوم بالسجن 56 شهرا .

وفي بيان صدر عنها، أشادت المؤسسات بمناقب الفقيد ودوره الوطني مشيرة الى انه أحد قادة العمل الثوري في سبعينيات القرن الماضي،وأحد أبرز كوادر تنظيم حركة فتح في قباطية ، وقدمت التعازي لعائلته ولنجله الأسير

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده في رحمته ويسكنه فسيح جناته .