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فتح تنعى الأسير المحرر فيصل نزال من جنين

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تنعى الأسير المحرر فيصل نزال من جنين



رام الله / سما /

نعت حركة "فتح " ومؤسسات وفعاليات بلدية قباطية ومحافظة جنين، الأسير المحرر

المناضل فيصل توفيق أديب نزال من بلدة قباطية ، والذي توفي اليوم الأربعاء، وهو والد نزال والد الأسير ماجد نزال، القابع في سجون الاحتلال والمحكوم بالسجن 56 شهرا .

وفي بيان صدر عنها، أشادت المؤسسات بمناقب الفقيد ودوره الوطني مشيرة الى انه أحد قادة العمل الثوري في سبعينيات القرن الماضي،وأحد أبرز كوادر تنظيم حركة فتح في قباطية ، وقدمت التعازي لعائلته ولنجله الأسير

سائلين المولى عز وجل ان يتغمده في رحمته ويسكنه فسيح جناته .

#حركة فتح #بيان نعي

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