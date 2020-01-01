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إغلاق مبنى محكمة رام الله غداً لغايات التعقيم

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مبنى محكمة رام الله غداً لغايات التعقيم



رام الله / سما /

 قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة إغلاق مقر المحكمة يوم غد الخميس إغلاقاً تاماً، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، ليتسنى للجهات المختصة تعقيم كافة مرافق المحكمة.

وجاء في بيان صدر عن "المركز الإعلامي القضائي" أن هذا القرار صدر بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي المحكمة، وإجراء فحوصات لعدد آخر من المخالطين بانتظار نتائجها.

وسيقتصر العمل يوم غدٍ على طلبات تمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، واسترداد أوامر الحبس لمن يثبت تنفيذها من قبل الجهات المختصة، على تُنظر هذه الطلبات في مبنى مجلس القضاء الأعلى/ محكمة جرائم الفساد، وفق إجراءات السلامة.

وأكد القاضي السلايمة أن المركز الإعلامي القضائي سيعلن لجمهور المتقاضين ووكلائهم أيّ تطورات فيما يتعلق باستئناف الدوام اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

#محكمة رام الله #فيروس كورونا

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