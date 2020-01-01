  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تعلق على توقيع الاتفاق الاماراتي البحريني الاسرائيلي في واشنطن...

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تعلق على توقيع الاتفاق الاماراتي البحريني الاسرائيلي في واشنطن...



موسكو /سما/

 أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن آمال روسيا في أن يؤدي اتفاق الإمارات والبحرين مع إسرائيل إلى السلام وعدم الإضرار بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إذا أدى ذلك (الاتفاق) إلى سلام شامل في الشرق الأوسط وتسوية جميع المشاكل، بما في ذلك حل المشكلة الفلسطينية، فهذا بالطبع جيد".

وقال بوغدانوف إن الجانب الروسي: "أكد على أن كلا من البحرين والإمارات ملتزمان بمبادرة السلام العربية وحل المشكلة الفلسطينية على أساس مبدأ "دولتين لشعبين" داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد خلال كلمته أثناء مراسم احتفال التوقيع بالبيت الأبيض، أن "الاتفاق مع إسرائيل سوف يجعل بلاده أكثر قدرة على مساعدة الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الاتفاق سوف يغير وجه الشرق الأوسط".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن السبيل إلى تحقيق السلام في المنطقة سيكون بتفعيل حل الدولتين، مشيداً في الوقت نفسه بالاتفاق مع إسرائيل على تطبيع العلاقات.

إلى ذلك أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن توقيع اتفاقيتي للتطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر واشنطن ومعها تل أبيب بحق إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين.

#روسيا #حل الدولتين #فلسطين #اسرائيل #الامارات #البحرين #مبادرة السلام العربية #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

الداعية وسيم يوسف يهاجم مطلقي الصواريخ في غزة ويصفهم بـ "الحمقى والرعناء"..!

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي يهدد حماس: ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض

-

“لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...

الصحة بغزة: قطعنا شوطاً طويلا في رسم الخارطة الوبائية.. والقطاع لم يصل لمرحلة التعايش

رئيس الوزراء: نريد الذهاب لمصالحة تكون بوابتها الانتخابات.. وصفقة القرن تتكون من ثلاث مستويات!

السنوار

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...