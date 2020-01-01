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سلطة الطاقة بغزة توضح بشأن التسعيرة الجديدة لكيلو الكهرباء في المولدات التجارية

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة بغزة توضح بشأن التسعيرة الجديدة لكيلو الكهرباء في المولدات التجارية



غزة / سما /

قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة، "ياسر حسونة" "إن تحديد تسعيرة كيلو الكهرباء في المولدات التجارية ب"2.5"شيقل، صدر عن لجان فنية مختصة وبمشاركة أصحاب الاختصاص من الوزارات والدفاع المدني وشركة الكهرباء، وكان التوجه لدراسة تكلفة كيلو الكهرباء على صاحب المولد".

وأكد، إلى أن ما خلصت به اللجنة أن تكلفة كيلو الكهرباء التجاري أقل من التسعيرة الجديدة، حيث تم مراعاة أن يحصل صاحب المولد على ربح مناسب وأن تحقق التسعيرة رضى المواطن "حماية المستهلك"، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة المخاطر التي من الممكن أن تواجه أصحاب المولدات أو العاملين معهم وأسعار قطع غيار المولد وأسعار الوقود. وفق الراي الحكومية..

ويشار إلى أن ظاهرة المولدات التجارية قد بدأت قبل ثلاث سنوات، ويقدر عددها بـ 250 مولد بقدرة 30 ميغا واط، وذلك حسب سلطة الطاقة.

"ستتم متابعة تنفيذ القرار من قبل أطراف عدة مثل شركة الكهرباء من ناحية فنية وسلطة الطاقة من ناحية إشرافية، ووزارة الاقتصاد من ناحية حماية المستهلك وضبط التسعيرة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن رقم مجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص التسعيرة الجديدة"، وفقًا لما قاله حسونة خلال حديثه للرأي.

وعن سبب تأخر تحرك سلطة الطاقة أضاف حسونة، "منذ ظهور المولدات التجارية كان المشتركين الذين يحصلون على الكهرباء منها هم من أصحاب الدخل ولم نسمع أي شكاوى وبعد اشتداد أزمة الكهرباء، اضطر المواطنين من الطبقة المتوسطة، للاشتراك في خدمة المولدات وبدأت الشكاوى تُقدم لسلطة الطاقة كونها الجهة المختصة".

#سلطة الطاقة #مولدات تجارية #تسعيرة كيلو الكهرباء #غزة

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