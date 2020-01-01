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قوات الاحتلال تحول الاسيرة شروق البدن للاعتقال الاداري من جديد

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تحول الاسيرة شروق البدن للاعتقال الاداري من جديد



بيت لحم /سما/

حولت سلطات الاحتلال الاسيرة شروق البدن من سكان بلدة تقوع شرق من بيت لحم الى الاعتقال الاداري من جديد.

وصادق قاضي عسكري في محكمة عوفر العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلي معتمدا على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الاسيرة ومحاميها من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه غير ان ممثل النيابة العسكرية ادعى بان البدن تشكل خطرا على امن المنطقة التي تعيش فيها.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت منزل الاسيرة البدن قبل عشرة ايام على مدى يومين جرى اعتقالها في اليوم الاول وتفتيشه والتنكيل بعائلتها على مدى يومي الاقتحام والتي جائت بعد شهرين فقط من الافراج عنها بعدما امضت سنة قيد الاعتقال الاداري.

#سلطات الاحتلال #الاعتقال الاداري

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