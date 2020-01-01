العليا تطلب من النيابة تقريرا عن الاسير المضرب الاخرس

غزة /سما/

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية الطلب من النيابة العسكرية تقديم تقرير اضافي حتى ظهر اليوم الخميس، عن الوضع الصحي للاسير ماهر عبد اللطيف حسن الاخرس المضرب عن الطعام لليوم 52 على التوالي .

وافاد محامي مهجة القدس، ان المحكمة عقدت جلستها دون حضور الاخرس لبحث طلب الافراج الفوري عنه في ضوء تدهور حالته الصحية بشكل خطير .

موضحا، ان المحكمة ستعطي قرارا بخصوص الاسير بعد حصولها على التقرير .

من جانبها ، عبرت زوجة الاخرس عن قلقها الشديد على حياة زوجها الذي انهارت صحته بشكل كامل . وتواصل سلطات الاحتلال عزله ورفض الافراج عنه موضحة، ان حالته الصحية اصبحت في مرحلة حرجة مما يستدعي اطلاق سراحه فورا لان كل دقيقة يقضيها خلف القضبان تعرض حياته للخطر اكثر.

من جانبها، حملت مؤسسة مهجة القدس، الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسير الاخرس المحتجز في مستشفى قبلان، ويواصل اضرابه عن الطعام والمدعمات والفيتامينات احتجاجا على اعتقاله الاداري .