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انتهاء التحقيق الأولي في حادثة سرقة الأسلحة بالشمال.. وكوخافي يصفه بـ"الخطير للغاية"

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء التحقيق الأولي في حادثة سرقة الأسلحة بالشمال.. وكوخافي يصفه بـ"الخطير للغاية"



القدس المحتلة /سما/

قدم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، لرئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، التحقيق الأولي في حادثة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الشمال، بحسب ما أفاد موقع "والا" العبري.
 
وأشار رئيس الأركان كوخافي إلى أن التحقيق الأولي كشف أن الحادث يُعتبر خطيراً للغاية، وجرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء.

هذا وأمر كوخافي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عقيد، ومهمتها فحص هذه الجوانب بعمق، وعليها تقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريبًا.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف قبل ما يزيد عن أسبوع عن حادثة سرقة 38 قطعة سلاح من طراز M-16 من قاعدة عسكرية تابعة لفرقة الجليل بالقرب من كريات شمونة.

#الجيش الاسرائيلي #كوخافي #سرقة #سرقة أسلحة

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