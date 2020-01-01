  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

السفير دبور يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دبور يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا



بيروت /سما/

 استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليبي لازاريني، يرافقه مدير شؤون الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني.

وشرح المفوض العام التحديات التي تواجهها الأونروا، مشيرا الى كلمته امام جامعة الدول العربية بأن الاستثمار في الاستقرار يكون عبر التنمية البشرية ودعم اللاجئين اقتصاديا والاستمرار في تقديم التمويل للوكالة.

بدوره أكد السفير دبور تفاقم الازمة الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في ظل اوضاع صعبة على كافة الصعد، املا من الوكالة مضاعفة جهودها في التخفيف من معاناة اللاجئين.

واثنى دبور على الدول الاوروبية الصديقة التي لا تزال على الرغم من كافة الضغوطات التي تمارس عليها الا انها لم تتخل عن التزامها الانساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وما زالت تقوم بدورها في دعم الميزانية العامة للأونروا، موجهاً لها تحية اكبار واجلال.

#السفير دبور #لبنان #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

الأخبار الرئيسية

السنوار

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

ارتفاع كبير في الاصابات.. اشتية : تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات وإغلاق مناطق الخطر

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطبيع

اشتية : فلسطين قضية الشرفاء