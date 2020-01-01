السفير دبور يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا

بيروت /سما/

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" فيليبي لازاريني، يرافقه مدير شؤون الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني.

وشرح المفوض العام التحديات التي تواجهها الأونروا، مشيرا الى كلمته امام جامعة الدول العربية بأن الاستثمار في الاستقرار يكون عبر التنمية البشرية ودعم اللاجئين اقتصاديا والاستمرار في تقديم التمويل للوكالة.

بدوره أكد السفير دبور تفاقم الازمة الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في ظل اوضاع صعبة على كافة الصعد، املا من الوكالة مضاعفة جهودها في التخفيف من معاناة اللاجئين.

واثنى دبور على الدول الاوروبية الصديقة التي لا تزال على الرغم من كافة الضغوطات التي تمارس عليها الا انها لم تتخل عن التزامها الانساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وما زالت تقوم بدورها في دعم الميزانية العامة للأونروا، موجهاً لها تحية اكبار واجلال.