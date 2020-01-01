الرجوب يطلع ممثلة كندا لدى فلسطين على آخر المستجدات السياسية

رام الله /سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبن ويتلوفر على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأكد الرجوب خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، على الرفض الفلسطيني القاطع لأي اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، لافتا إلى أن ما جرى بالأمس في البيت الأبيض هو عار لخروجه عن قرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي المتمثل بمبادرة السلام العربية، وأن هذا الاتفاق لن يحقق الأمن ولا السلام في المنطقة.

وشدد الرجوب على أن الرؤية الفلسطينية لتحقيق السلام ترتكز بشكل أساسي على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

كما أطلع الرجوب ويلتوفر على سلسلة الفعاليات التي تنظمها فصائل العمل الوطني رفضا للتطبيع، ووقوفا في وجه مخطط الضم الهادف لسلب الفلسطينيين حقهم بإقامة دولتهم المستقلة وعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وأشاد الرجوب بعمق العلاقات التي تربط فلسطين وكندا، مثمنا الدعم المتواصل من الحكومة الكندية لحقوق الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت ويلتوفر دعم كندا لمبدأ حل الدولتين، وأن بلادها ستبذل جل طاقاتها لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.