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المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين



رام الله /سما/

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، صباح اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد رئيسة مكتب تمثيل جمهورية فنلندا لدى فلسطين بايفيي بلتكوسكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ورحب المالكي ببلتكوسكي في فلسطين. وأشاد بالعلاقات الثنائية، داعياً إلى تعزيزها وتطويرها بحيث تشمل مختلف القطاعات، خاصة الصحية والتعليم، بهدف تعزيز المشاريع التنموية التي تدعمها فنلندا في فلسطين.

من جانبها، أكدت بلتكوسكي موقف بلادها الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية، مشددةً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى توسيع آفاقها.

وتمنى المالكي لبلتكوسكي النجاح في مهامها الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامها الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#رياض المالكي #جمهورية فنلندا #فلسطين

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