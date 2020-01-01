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حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...



غزة /سما/

أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، الأربعاء، أن قيادة الحركة التقت المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي زار قطاع غزة.

وقال القانوع في تصريحات لقناة الغد، إن قيادة الحركة بحثت جهود الأمم المتحدة للتخفيف من أزمات قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم حركة حماس، أن “الحركة تقدر كل الجهود التي تُبذل من أجل فكفكة أزمات القطاع وتخفيف الحصار عن شعبنا الفلسطيني”.

ووصل ملادينوف برفقة وفد أممي مكون من 6 أشخاص إلى غزة صباح اليوم عبر حاجز بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي الواقع شمالي القطاع.

وتأتي زيارة ملادينوف بعد ساعات من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للفصائل في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 10 أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات.

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق 13صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وفي 31 أغسطس/آب، أعلنت حركة حماس التوصل لتفاهمات لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

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