  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية يهاتف الرجوب...

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف الرجوب...



رام الله /سما/

تلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قدم خلاله التهنئة لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد للفترة 2020-2024.

وتمنى هنية، وفق بيان للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أصدره، اليوم الأربعاء، مزيدا من النجاح للواء الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في هذه الدورة، مشيدا في هذا السياق بالتطور الكبير الذي شهدته اللعبة في فلسطين منذ تولي الرجوب إدارة الاتحاد.

وثمن هنية النهج الوحدوي الذي اتبعه اللواء الرجوب والمكتب التنفيذي للاتحاد على الدوام، وحفاظهم على مبدأ حيادية الرياضة وإبقائها بعيدة عن أي شكل من أشكال التناقضات والتجاذبات السياسية.

بدوره أعرب الرجوب عن تقديره لهذه اللفتة، مشددا في هذا السياق على أن الرياضة الفلسطينية كانت وستبقى عنصرا جامعا للكل الفلسطيني، وأنها ستبقى بمعزل عن أي شكل من أشكال التبعية أو التناقضات.

#جبريل الرجوب #اسماعيل هنية #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

الأخبار الرئيسية

السنوار

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع مبعوث الامم المتحدة للسلام ملادينوف...

ارتفاع كبير في الاصابات.. اشتية : تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات وإغلاق مناطق الخطر

8

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة : تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطبيع

اشتية : فلسطين قضية الشرفاء