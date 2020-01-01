هنية يهاتف الرجوب...

رام الله /سما/

تلقى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قدم خلاله التهنئة لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد للفترة 2020-2024.

وتمنى هنية، وفق بيان للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أصدره، اليوم الأربعاء، مزيدا من النجاح للواء الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في هذه الدورة، مشيدا في هذا السياق بالتطور الكبير الذي شهدته اللعبة في فلسطين منذ تولي الرجوب إدارة الاتحاد.

وثمن هنية النهج الوحدوي الذي اتبعه اللواء الرجوب والمكتب التنفيذي للاتحاد على الدوام، وحفاظهم على مبدأ حيادية الرياضة وإبقائها بعيدة عن أي شكل من أشكال التناقضات والتجاذبات السياسية.

بدوره أعرب الرجوب عن تقديره لهذه اللفتة، مشددا في هذا السياق على أن الرياضة الفلسطينية كانت وستبقى عنصرا جامعا للكل الفلسطيني، وأنها ستبقى بمعزل عن أي شكل من أشكال التبعية أو التناقضات.