"اقتصاد غزة" تحرر 43 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

غزة /سما/

حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، 43 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار التي فرضتها بالوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 225 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، فيما نفذت 18 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وبينت أنه تم تحرير 18 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وألبان وتوابل ومشروبات، فيما ضبطت سيارة توزيع مواد تموينية وسيارة توزيع مشروبات لم يلتزموا بإجراءات السلامة.

كما ضبطت الطواقم سوبر ماركت العدد 2 لم يلتزموا بارتداء الكمامة، مؤكدةً أن طواقم الوزارة لا زالت تواصل جولاتها في كل المحافظات وتتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها.