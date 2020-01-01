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محافظ جنين يقرر تمديد إغلاق بلدتي عجة والفندقومية

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يقرر تمديد إغلاق بلدتي عجة والفندقومية



جنين /سما/

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق بلدتي عجة والفندقومية، لمدة ثلاثة أيام، نتيجة لاستمرار خطورة الحالة الوبائية.

وأوضح الرجوب في بيان صحفي أن الاغلاق يستمر حتى صباح الأحد الموافق 2020/9/20، وذلك لتمكين فرق الطب الوقائي من استكمال الفحوص اللازمة وتتبع الخريطة الوبائية بالتعاون مع الهيئات المحلية في البلدتين والأجهزة الأمنية.

وبيّن أن الإغلاق يشمل كافة المؤسسات والقطاعات والمرافق باستثناء الصيدليات والمخابز، إضافة لمنع تنقل الأفراد إلى خارج البلدتين تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأهاب محافظ جنين، بالمواطنين الالتزام التام والتعاون مع الجهات المعنية بتفيذ مقتضيات هذا القرار لمحاصرة انتشار الوباء.

#محافظ جنين #فيروس كورونا

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