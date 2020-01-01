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الداخلية بغزة: إجراءات عقابية بحق المخالفين من منتسبي الوزارة لتعليمات الوقاية

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: إجراءات عقابية بحق المخالفين من منتسبي الوزارة لتعليمات الوقاية



غزة /سما/

أكد مدير عام "الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص" بوزارة الداخلية بغزة، سامي زقوت، أن إدارته تتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لتعليمات والوقاية والسلامة، من منتسبي الوزارة العاملين في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال زقوت، إنه تم رفع حالة الضبطية على مستوى الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة القوات المنتشرة في الميدان، وسلامة أبناء شعبنا.

وتواصل الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص، للأسبوع الرابع على التوالي، جهودها الرقابية على الأجهزة الأمنية والإدارات في الوزارة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة، في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا".

وأضاف "زقوت" أن ضباط "الانضباط والأمن الخاص"، يعملون على معالجة أية ملاحظات وإشكاليات، في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات".

وأشار إلى أن "إدارة الانضباط" تُجري زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة.

وأكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار الفيروس.

#غزة #وزارة الداخلية

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