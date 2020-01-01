العمل بغزة: 500 فرصة عمل مؤقت ضمن مشروع لمدة 6 أشهر

غزة /سما/

أعلنت وزارة العمل بقطاع غزة عن توفير مشروع لـ 500 فرصة عمل لصالح برنامج التشغيل المؤقت لتعزيز صمود العمال في القطاع الصناعي بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات بتمويل الحكومة السويسرية، لمدة 6 أشهر براتب 300 دولار وهو قيد الإجراءات لتنفيذه قريباً.

وقال مدير عام التشغيل بوزارة العمل ماهر أبو ريا في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" اليوم الأربعاء، إن هناك موافقة على مشروع أخر تم تمويله من الحكومة السويسرية لـ 336 عقد عمل لصالح تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار والمشروع ما زال قيد الإجراءات إلى حين عودة المؤسسات الحكومية للعمل.

وأضاف "استطعنا من خلال التواصل مع المؤسسات المانحة أن ننفذ لصالح وزارة الصحة مؤخراً مشروع تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر لنحو 234 شخصاً في التخصصات الطبية بتمويل سويسري و102 وظائف خدماتية بتمويل حكومي وهم الآن على رأس عملهم".