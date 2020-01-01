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سوق اسبوعي للمنتوجات الزراعية الوطنية في نابلس

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوق اسبوعي للمنتوجات الزراعية الوطنية في نابلس



نابلس /سما/

 قالت بلدية نابلس انها تعكف على اقامة سوق اسبوعي للمنتجات الزراعية الوطنية، وذلك بالشراكة مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع ملتقى الشراكة الشبابي والمنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني.

وأوضحت ان هذا السوق سيقام في يوم السبت من كل اسبوع، اعتبارا من السبت القادم (19 ايلول)، وذلك في شارع الامير محمد الموازي لحدائق جمال عبد الناصر.

واشارت البلدية الى ان السبت الاول سيخصص لمنتوجات العنب الخليلي ومشتقاته من الدبس والملبن، وجوافة الأغوار، والتمر، وعنب جنين، والتين.

وذكرت انه سيتم تخصيص مساحة معينة (6 متر مربع) لكل مزارع، على ان يقوم المزارع بتوفير ما يلزم من ادوات لعرض بضاعته، وان يلتزم بشروط المحفاظ على نظافة الموقع.

وأكدت البلدية ان هذه المبادرة تأتي دعما من البلدية والمؤسسات ذات العلاقة لدعم المزارعين الفلسطينيين وخصوصا منطقة الاغوار والاسهام في تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.

#سوق #منتوجات زراعية

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