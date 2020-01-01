مسؤول أميركي يرتكب جريمة.. وجدل كبير بعد كشف الكذبة

وكالات / سما /

خيمت الصدمة على الشارع الأميركي في ولاية داكوتا الجنوبية، بعدما تبين أن مدعي عام الولاية قتل شخصا بسيارته، رغم اعترافه بأنه "صدم غزالا".

وكان مدعي عام ولاية ساوث داكوتا، جيسون رافنسبورغ (44 عاما)، قد اعترف بأنه صدم غزالا بسيارته، إلى أنه تبين لاحقا أنه صدم وقتل أحد المارة، الذي عثر على جثته في اليوم التالي، وفق ما أعلنت السلطات.

وعقب اتضاح التفاصيل، قال رافنسبورغ في بيان، إنه "يتعاون مع التحقيق ويقدم تعازيه لأسرة المتوفي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

والضحية هو جوزف بوفر، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، وقد صدمته السيارة السبت، لكن عثر على جثته الأحد.

وكان رافنسبورغ بمفرده في السيارة لدى عودته من حملة للحزب الجمهوري لجمع التبرعات، وقد أبلغ الشرطة عن "صدم غزال بالسيارة".

وقال المتحدث باسم المدعي العام، تيم بورمان، إن رافنسبورغ اتصل بأجهزة الطوارئ "قرابة الساعة 10:24 مساء وأبلغ السلطات بأنه صدم شيئا"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف بورمان أن رافنسبورغ لا يشرب الكحول عادة خلال فعاليات سياسية. وعبرت عائلة الضحية عن مخاوف من التستر على القضية. كما عبرت عن الغضب لعدم الاتصال بأفراد الأسرة حتى ليل الأحد للتعرف على الجثة.